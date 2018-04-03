Кокорин ответил Дзюбе, пообещавшему заплатить за возможность сыграть с "Зенитом"

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Кокорин ответил Дзюбе, пообещавшему заплатить за возможность сыграть с "Зенитом"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин ответил нападающему тульскому "Арсенала" Артёму Дзюбе, пообещавшему заплатить 120 тысяч евро за возможность сыграть с "сине-бело-голубыми".

"Дзю, как ты пыль пускаешь, так никто не пускает. Решили в этом году на отдых не лететь?" - написал Кокорин в своём инстаграме.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Зенит" состоится 22 апреля в рамках 27-го тура чемпионата России. | http://soccernews.ru

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