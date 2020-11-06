Кокорин ответил на претензии по поводу своей низкой результативности в "Спартаке"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал свои слабые бомбардирские показатели в составе "красно-белых".

После перехода в столичный клуб 29-летний футболист забил всего 1 гол с пенальти в 7 матчах.

"Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать и до этого выигрывали, и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьёт Саша Соболев - порадуемся", - сказал Кокорин.

Напомним, что форвард зарабатывает в "Спартаке" 3 миллиона евро в год.

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