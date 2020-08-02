Кокорин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Динамо"

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Кокорин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Динамо"

Журналист Александр Боярский общался с новичком "Спартака" Александром Кокориным о возможном возвращении в "Динамо".

Журналист писал игроку: "Саша, привет! Сколько можно думать и выбирать - только бело-голубые цвета. Возвращайся на стадион, который начинал строить. Это будет красиво!" На что Кокорин ответил: "Не зовут".

Напомним, что Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 год, а также с 2013 по 2015 год.

Последним клубом Кокорина был "Сочи", за который он выступал на правах аренды.

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