Кокорин ответил на вопрос об инциденте с Гулиевым

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением об инциденте с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева, который накануне избил пешехода в центре Москвы.

"Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать. Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели", - сказал Кокорин.

Напомним, что Гулиев сломал пострадавшему нос, но сумел оперативно урегулировать ситуацию, попросив прощения и пообещав возместить финансовые расходы на лечение.

Что касается Кокорина, то ему повезло меньше. Он с октября прошлого года находится в СИЗО из-за участия в избиении нескольких человек.

Не пропустите: Стало известно, как "Спартак" накажет Гулиева за инцидент с избиением американца. | http://soccernews.ru