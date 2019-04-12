Кокорин ответил на вопрос об инциденте с Гулиевым
Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением об инциденте с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева, который накануне избил пешехода в центре Москвы.
"Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать. Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели", - сказал Кокорин.
Напомним, что Гулиев сломал пострадавшему нос, но сумел оперативно урегулировать ситуацию, попросив прощения и пообещав возместить финансовые расходы на лечение.
Что касается Кокорина, то ему повезло меньше. Он с октября прошлого года находится в СИЗО из-за участия в избиении нескольких человек.
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