Кокорин, Пайе и Андре Силва попали в команду недели в Лиге Европы

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Кокорин, Пайе и Андре Силва попали в команду недели в Лиге Европы

УЕФА представил символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Стоит отметить, что в нее попал форвард "Зенита" Александр Кокорин, который забил два гола и сделал одну результативную передачу в матче с "Вардаром" (5:0).

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратарь: Эррерин ("Атлетик")

защитники: Бельерин ("Арсенал"), Льоренте ("Реал Сосьедад"), Масьелло ("Аталанта"), Соболь ("Славия")

полузащитники: Эрнандес ("Вильярреал"),  Чалханоглу ("Милан"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Пайе ("Марсель")

нападающие: Кокорин ("Зенит"), Адриэн Силва ("Милан").

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