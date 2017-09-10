Кокорин: "Пенальти в ворота "Динамо" был, но судья не отреагировал"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал ничейный результат с "Динамо" (0:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

"Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо". Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом. Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.

Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти? Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет. Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть", - приводит слова Кокорина официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что "Зенит" сыграл вничью 0:0 во втором матче Премьер-лиги подряд.

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