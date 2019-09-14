Кокорин перед возвращением в "Зенит" может подписать контракт с другим клубом РПЛ

Форвард Александр Кокорин после освобождения может возобновить футбольную карьеру в "Сочи".

Сообщается, что Кокорин присоединиться к клубу до зимы, чтобы набрать необходимые физические кондиции. После чего во время зимнего трансферного окна его снова подпишет "Зенит".

Напомним, что Кокорин выступал за "Зенит" с 2015 года, однако минувшим летом у него истек контракт с клубом.

Ранее суд удовлетворил запрос на освобождение Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

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