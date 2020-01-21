Кокорин переходит в "Сочи"

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Кокорин переходит в "Сочи"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко анонсировал трансфер нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Аренда до конца сезона. Клубы обо всём договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде", - сказал Рубашко.

Напомним, что 28-летний Кокорин не принимал участие в официальных матчах с октября 2018 года.

Едва восстановившись после тяжёлой травмы колена, форвард угодил за решётку, где провёл почти год. После выхода на свободу он заключил контракт с "Зенитом" до лета 2020 года, однако из-за проблем с регистрацией на поле так и не вышел.

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