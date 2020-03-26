Кокорин: "Перенос Евро - большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе Евро-2020 на следующий год.



"Перенос Евро-2020 - большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. Приободряют ли последние слова Черчесова? Он всё по делу сказал, что, если буду нужен, буду в хорошей форме, тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной", - сказал Кокорин.



Напомним, Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Форвард после перехода в "Сочи" на правах аренды забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах. Его трансфер принадлежит "Зениту", но летом контракт между сторонами истечёт и футболист станет свободным агентом.

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