Кокорин: "Перенос Евро - большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму"

Теги александр кокоринчемпионат европы

Кокорин: "Перенос Евро - большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе Евро-2020 на следующий год.

"Перенос Евро-2020 - большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. Приободряют ли последние слова Черчесова? Он всё по делу сказал, что, если буду нужен, буду в хорошей форме, тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной", - сказал Кокорин.

Напомним, Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Форвард после перехода в "Сочи" на правах аренды забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах. Его трансфер принадлежит "Зениту", но летом контракт между сторонами истечёт и футболист станет свободным агентом.

Не пропустите: Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"

Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов