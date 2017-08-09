Кокорин: "Планирую забивать в каждом матче"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин поделился личными планами на текущий сезон.

"Сколько планирую забить мячей в этом сезоне? Точное количество сложно сказать - я планирую забивать в каждой игре, а как получится - неизвестно", - приводит слова 26-летнего нападающего "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Манчини требует новых приобретений для "Зенита". | soccernews.ru