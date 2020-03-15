Кокорин: "По моему мнению, чемпионат нужно приостановить"

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Кокорин: "По моему мнению, чемпионат нужно приостановить"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин дал комментарии после матча против "Краснодара" (2:0).

"Игра при пустых трибунах? Такие матчи без болельщиков... Мы играли против одного из лидеров чемпионата.

По моему мнению, чемпионат нужно приостановить. Во всем мире уже это сделали. Зачем нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом доиграть при полных трибунах", - заявил Кокорин.

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