Кокорин: "По моему мнению, чемпионат нужно приостановить"
Форвард "Сочи" Александр Кокорин дал комментарии после матча против "Краснодара" (2:0).
"Игра при пустых трибунах? Такие матчи без болельщиков... Мы играли против одного из лидеров чемпионата.
По моему мнению, чемпионат нужно приостановить. Во всем мире уже это сделали. Зачем нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом доиграть при полных трибунах", - заявил Кокорин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Сочи
|22
|24
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Рубин
|22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|22
|15
|Тамбов
|21
|22
|16
|Ахмат
|22
|20