Кокорин поддержал призыв Смолова тренироваться дома

Форвард "Сочи" Александр Кокорин поддержал нападающего "Сельты" Федора Смолова, который присоединился к акции Nike "Тренируйся дома - играй за мир".

Футболист в своем инстаграме опубликовал видео того, как крутит педали в квартире. Кокорин в комментариях написал: "Браво, дрон". Смолов ответил: "Сечешь, дрон?".

Напомним, из-за пандемии коронавируса Ла Лигу приостановили. Футболисты находятся дома и занимаются самостоятельно.

Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды с зимы 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

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