Кокорин поделился фотографией в инстаграме после победы "Сочи" над "Спартаком"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин после победы в матче 28-го тура со "Спартаком" (1:0) в инстаграме опубликовал фото из раздевалки.
"Всех с исторической победой", - написал футболист в соцсети.
Из-за очередного поражения "Спартак" опустился на 10 место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" располагается на 9 позиции.
В следующем туре южане сыграют с "Тамбовом".
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