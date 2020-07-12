Кокорин поделился фотографией в инстаграме после победы "Сочи" над "Спартаком"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин после победы в матче 28-го тура со "Спартаком" (1:0) в инстаграме опубликовал фото из раздевалки.

"Всех с исторической победой", - написал футболист в соцсети.

Из-за очередного поражения "Спартак" опустился на 10 место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" располагается на 9 позиции.

В следующем туре южане сыграют с "Тамбовом".

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