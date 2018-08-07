Кокорин поделился мнением о переходе Головина в "Монако"

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Кокорин поделился мнением о переходе Головина в "Монако"

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу перехода полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"Это круто, когда ребята из нашего чемпионата куда-то уезжают. По поводу "Монако" не знаю. Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего. Если Головин будет играть в этой команде, будет прогрессировать в Лиге Чемпионов, возможно, этот переход станет для него трамплином в следующий сильный чемпионат" - сказал Кокорин.

Напомним, что "Монако" купил 22-летнего Головина за 30 миллионов евро.

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