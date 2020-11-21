Кокорин поделился мнением о тренере "Локомотива" Николиче

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин комплиментарно высказался в адрес наставника "Локомотива" Марко Николича.

"С Николичем разговаривали по телефону, он произвёл хорошее впечатление. Приятно общались. Он показался суперпорядочным, сильно переживает о клубе. Только тёплые слова могу сказать", - подчеркнул 29-летний футболист.

Прошлым летом Кокорин выбирал новый клуб после истечения контракта с "Зенитом" и "Локомотив" был одним из вариантов.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Спартак" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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