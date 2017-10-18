Кокорин поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом"
Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга".
"Разберём соперника сегодня вечером, тренер расскажет о плюсах-минусах. Завтра можно что-то будет натренировать на разминке. В целом, готовимся как к обычной игре. Бендтнера, конечно, знаю. Он - хороший футболист, играл в сильных английских клубах. Что касается дуэли с ним, то первый раз слышу об этом. Противостояние будет между "Зенитом" и "Русенборгом", а не Кокориным и Бендтнером. Ждём матч и надеемся, что добьёмся третьей победы подряд в Лиге Европы" - цитирует Кокорина официальный сайт клуба.
Напомним, что матч "Зенит" - "Русенборг" состоится в четверг в 20:00 по московскому времени.
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