Кокорин подтвердил готовность сыграть с "Удинезе"

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Кокорин подтвердил готовность сыграть с "Удинезе"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин сообщил, что он готов принять участие в матче 24-го тура Серии А против "Удинезе".

"Я хорошо тренируюсь и готов сыграть с "Удинезе", - сказал 29-летний россиянин.

Напомним, что после перехода в "Фиорентину" форвард вышел на замену только в одной встрече, а две последующие пропустил.

Ранее сообщалось, что Кокорин восстанавливался после небольшого повреждения и только на этой неделе приступил к полноценным тренировкам.

Матч "Удинезе" - "Фиорентина" состоится в воскресенье в 17:00 по московскому времени.

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