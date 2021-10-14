Кокорин похвастался, что сбросил лишний вес (фото)
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин сообщил, что сбросил лишний вес.
"Что с весом?" — написал футболист в сториз своего инстаграм и прикрепил фото.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина.
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