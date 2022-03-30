Кокорин покинет "Фиорентину" летом

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Кокорин покинет "Фиорентину" летом

"Фиорентина" планирует расстаться с российском нападающим Александром Кокориным грядущим летом, сообщает издание La Repubblica Firenze.

По информации источника, "фиалки" хотели продать игрока в январе, но из-за большой зарплаты желающих приобрести нападающего не нашлось.

Напомним, что россиянин перешел в итальянский клуб в сезоне 2020\21.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в пяти матчах, ничем не отметившись.

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