Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур
Нападающего "Зенита" Александра Кокорина временно выпустили из СИЗО, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
По её словам, футболиста отправили в одну из столичных клиник для прохождения медицинских процедур.
Омбудсмен отметила, что форвард будет проходить реабилитацию вплоть до этапирования в колонию.
Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.
Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в декабре этого года.
Не пропустите: Кокорин: "Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур
-
Рабьо прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
Кроос пожаловался на критику
-
"Барселона" установила ценник на Умтити
-
Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Модрич отказал "Милану"
-
Определены пары 1/8 финала Кубка Африки
-
Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью
-
Защитнику сборной Колумбии угрожают смертью
-
Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА
-
Лофтус-Чик согласовал новый контракт с "Челси"
-
"Реал" будет бороться за Погба до закрытия трансферного окна
-
Маркизио может вернуться в "Ювентус"
-
Гендиректор "Зенита" озвучил первую задачу команды на новый сезон
-
"Милан" работает над трансфером игрока "Фиорентины"
-
СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"
-
"Цюрих" купил хавбека "Оренбурга"
-
"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт
-
Товарищеские матчи: московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой" и другие результаты
-
"Порту" и "Бенфика" поборются за вратаря "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20