Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур

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Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина временно выпустили из СИЗО, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По её словам, футболиста отправили в одну из столичных клиник для прохождения медицинских процедур.

Омбудсмен отметила, что форвард будет проходить реабилитацию вплоть до этапирования в колонию.

Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.

Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в декабре этого года.

Не пропустите: Кокорин: "Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся". | http://soccernews.ru
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