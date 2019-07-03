Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина временно выпустили из СИЗО, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По её словам, футболиста отправили в одну из столичных клиник для прохождения медицинских процедур.

Омбудсмен отметила, что форвард будет проходить реабилитацию вплоть до этапирования в колонию.

Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.

Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в декабре этого года.

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