Кокорин получил разрешение на работу в Италии: названа возможная дата дебюта

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии, сообщает "Р-Спорт".

"У Кокорина уже есть разрешение на работу в Италии. Все бюрократические формальности разрешены", - сообщили в пресс-службе итальянского клуба.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" 27 января из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2023 года и взял себе 91-й номер.

Кокорин может дебютировать за "Фиорентину" 5 февраля в матче чемпионата Италии с "Интером".

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