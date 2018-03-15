Кокорин получил травму колена в матче с "РБ Лейпциг"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выбыл из строя из-за травмы.

Футболист повредил колено в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" и был заменен в самом начале поединка.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

Видео: Травма Кокорина.

В этом сезоне 26-летний Кокорин провел за "Зенит" 35 матчей и забил 19 голов.

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