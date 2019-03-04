Кокорин получил травмы в результате лечения в СИЗО

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Кокорин получил травмы в результате лечения в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что его подопечный получил ожоги во время лечения в СИЗО "Бутырка". 

Несколько дней назад футболисту была проведения медицинская процедура электрофорез. По словам адвоката, у форварда оказались сожженными кожа и мышечная ткань на ноге и у него началось нагноение.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и Мамаев избили на стоянке водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем компания отправилась в кофейню, где устроила еще одну драку. В результате инцидента пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Затем она дважды продлевалась на этот же срок. В данный момент срок ареста истекает 8 апреля.

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