Кокорин пообещал обыграть "Утрехт" в ответном матче

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Утрехта" в первом матче четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы пообещал обыграть голландскую команду в ответном поединке.

"Обязательно обыграем их дома" - сказал Кокорин.

Напомним, что матч "Зенит" - "Утрехт" состоится 24 августа в 20:00 по московскому времени. В первой встрече между этими командами голландцы победили со счётом 1:0.

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