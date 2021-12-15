Кокорин попал на афишу матча "Фиорентины" в Кубке Италии (фото)

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Фиорентина" в официальном клубном инстаграме анонсировала матч 1/16 финала Кубка Италии против "Беневенто", использовав изображение российского нападающего Александра Кокорина.

"День матча", - говорится в сообщении.

Ранее главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно заявил, что Кокорин может выйти на поле в этом матче.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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