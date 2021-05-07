Кокорин попал в заявку "Фиорентину" на матч с "Лацио"

Теги александр кокоринсерия афиорентина

Кокорин попал в заявку "Фиорентину" на матч с "Лацио"Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" опубликовала заявку на матч 35-го тура чемпионата Италии с "Лацио".

В список попал российский нападающий Александр Кокорин.

30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из "Спартака" в январе 2021-го. В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:2), в котором получил травму бедра.

Матч 35-го тура чемпионата Италии с "Лацио" пройдет завтра, 8 мая.

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