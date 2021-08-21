Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Ромой"

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Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Ромой"

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин сможет принять участие в матче 1-го тура итальянской Серии А против "Ромы".

Российский нападающий включён в заявку "фиалок" на игру, которая состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января этого года, сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался.

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