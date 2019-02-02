Кокорин попал в заявку "Зенита" на плей-офф Лиги Европы
Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком определился с заявкой команды на плей-офф Лиги Европы.
Стоит отметить, что в составе оказались все три новичка "сине-бело-голубых" - Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун - а также находящийся под арестом Александр Кокорин.
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв;
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артём Дзюба, Антон Заболотный.
Таким образом, вне заявки остались Миха Мевля, Кристиан Нобоа, Юрий Жирков и Эмилиано Ригони.
В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Фенербахче". Первый матч пройдёт 12 февраля в Стамбуле, а ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.
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