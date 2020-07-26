Кокорин попробовал себя в роли голкипера

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин в инстаграме опубликовал новое видео.

В ролике форвард играет в футбол с маленькими воротами вместе с вратарем клуба Сосланом Джанаевым.

"Братик научил левую руку выкидывать", - подписал видео футболист.

Пост Кокорина в Инстаграм pic.twitter.com/zmHAPjIfoE — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) July 26, 2020

Контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает в конце июля и он станет свободным агентом. Футболист хочет подписать с новым клубом трехлетнее соглашение на общую сумму в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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