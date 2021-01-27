Кокорин попрощался с фанатами "Спартака" (видео)
Официальный Твиттер "Спартака" разместил видео на котором форвард Александр Кокорин обращается к болельщикам клуба пред отъездом в Италию.
Напомним, сегодня россиянин официально стал игроком "Фиорентины".
"Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь, хочу поблагодарить за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то, что я выступал за команды-конкуренты. Я не почувствовал негатива. За это спасибо. Как я говорил до этого, полгода в команде были новым опытом. Для меня все было хорошо, позитивно.
Единственный момент – с травмами, и все. Но тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях", – сказал Кокорин.
«Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021
Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6
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