Кокорин попрощался с фанатами "Спартака" (видео)

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Кокорин попрощался с фанатами "Спартака" (видео)Официальный Твиттер "Спартака" разместил видео на котором форвард Александр Кокорин обращается к болельщикам клуба пред отъездом в Италию.

Напомним, сегодня россиянин официально стал игроком "Фиорентины".

"Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь, хочу поблагодарить за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то, что я выступал за команды-конкуренты. Я не почувствовал негатива. За это спасибо. Как я говорил до этого, полгода в команде были новым опытом. Для меня все было хорошо, позитивно.

Единственный момент – с травмами, и все. Но тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях", – сказал Кокорин.

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