Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом Кириллом
Форвард "Зенита" Александр Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом Кириллом. Об этом сообщают РИА Новости.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что 28-летний футболист попросил поместить его в одну колонию с младшим братом.
По данным источника, просьба не противоречит закону.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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|Оренбург
|30
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|30
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|Ростов
|30
|41
|10
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|30
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|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
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|Крылья Советов
|30
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