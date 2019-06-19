Форвард "Зенита" Александр Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом Кириллом. Об этом сообщают РИА Новости.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что 28-летний футболист попросил поместить его в одну колонию с младшим братом.

По данным источника, просьба не противоречит закону.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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