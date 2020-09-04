Кокорин порассуждал о будущем дебюте за "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин поделился мнением о том, когда ему было бы наиболее эффектно дебютировать за "красно-белых".

"Когда перешёл в новую команду, хочешь дебютировать, а не получается. Мысли направлены на правильное восстановление и на то, чтобы побыстрее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет ли это супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть. Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, понятно, что будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле", - сказал Кокорин.

Напомним, что скандальный форвард подписал контракт со "Спартаком" более месяца назад. Соглашение рассчитано на 3 сезона, в нём есть опция продления ещё на 1 год, зарплата - 3 миллиона евро.

Изначально Кокорин не смог дебютировать за новую команду из-за повреждения икроножной мышцы, в впоследствии у него обнаружили травму камбаловидной мышцы.

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