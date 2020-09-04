Кокорин порассуждал о будущем дебюте за "Спартак"

Теги цска москваалександр кокоринспартак москва

Кокорин порассуждал о будущем дебюте за "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин поделился мнением о том, когда ему было бы наиболее эффектно дебютировать за "красно-белых".

"Когда перешёл в новую команду, хочешь дебютировать, а не получается. Мысли направлены на правильное восстановление и на то, чтобы побыстрее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет ли это супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть. Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, понятно, что будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле", - сказал Кокорин.

Напомним, что скандальный форвард подписал контракт со "Спартаком" более месяца назад. Соглашение рассчитано на 3 сезона, в нём есть опция продления ещё на 1 год, зарплата - 3 миллиона евро.

Изначально Кокорин не смог дебютировать за новую команду из-за повреждения икроножной мышцы, в впоследствии у него обнаружили травму камбаловидной мышцы.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на вингера "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука

"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов