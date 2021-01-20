Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара (видео)

Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара Нусрета Гокче. Видео со встречи с мастером мясных блюд футболист показал в сториз на своей страничке в Instagram.



Напомним, шеф-повар прославился эффектным способом "сексуально солить мясо".

Кокорин попробовал повторить способ Гокче и поблагодарил того за обед.