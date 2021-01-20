Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара (видео)

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Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара (видео)Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара Нусрета Гокче. Видео со встречи с мастером мясных блюд футболист показал в сториз на своей страничке в Instagram. 

Напомним, шеф-повар прославился эффектным способом "сексуально солить мясо".

Кокорин попробовал повторить способ Гокче и поблагодарил того за обед.

Стоит отметить, что сегодня могут появиться новости важнее, чем прием пищи в известном ресторане. Многие СМИ и инсайдеры заявляют о предметном интересе к нападающему со стороны "Фиорентины". Клуб, якобы, предложил игроку долгосрочный контракт и ждет его ответа в ближайшее время.

Читать также: "Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста | http://soccernews.ru

 
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