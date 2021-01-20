Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара (видео)
Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин посетил ресторан известного турецкого повара Нусрета Гокче. Видео со встречи с мастером мясных блюд футболист показал в сториз на своей страничке в Instagram.
Напомним, шеф-повар прославился эффектным способом "сексуально солить мясо".
Кокорин попробовал повторить способ Гокче и поблагодарил того за обед.
Новая сторис Кокорина pic.twitter.com/XeG2VNHKCy— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) January 20, 2021
Стоит отметить, что сегодня могут появиться новости важнее, чем прием пищи в известном ресторане. Многие СМИ и инсайдеры заявляют о предметном интересе к нападающему со стороны "Фиорентины". Клуб, якобы, предложил игроку долгосрочный контракт и ждет его ответа в ближайшее время.
Читать также: "Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста | http://soccernews.ru
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