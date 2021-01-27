Кокорин посмотрел тренировку "Фиорентины" и пообщался с Рибери (видео)

Теги александр кокоринфранк риберифиорентина

Кокорин посмотрел тренировку "Фиорентины" и пообщался с Рибери (видео)Форвард Александр Кокорин посетил тренировку "Фиорентины" перед подписанием долгосрочного соглашения с новым клубом.

В официальном Твиттере "фиалок" вышел очередной выпуск ВЛОГа, посвященный новостям клуба. Часть материала посвящена 29-летнему россиянину, который встретился с руководством клуба и пообщался с французским хавбеком "Фиорентины" Франком Рибери

Напомним,  первый матч в новой команде нападающий может провести уже в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с "Торино".

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Официально: Кокорин перешел в "Фиорентину" (видео)

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