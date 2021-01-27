Кокорин посмотрел тренировку "Фиорентины" и пообщался с Рибери (видео)
Форвард Александр Кокорин посетил тренировку "Фиорентины" перед подписанием долгосрочного соглашения с новым клубом.
В официальном Твиттере "фиалок" вышел очередной выпуск ВЛОГа, посвященный новостям клуба. Часть материала посвящена 29-летнему россиянину, который встретился с руководством клуба и пообщался с французским хавбеком "Фиорентины" Франком Рибери.
VIOLA BLOG | VERSO LA SFIDA AL TORO— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 26, 2021
Bonaventura: "Pronti per la gara"
Caceres:"Ci alleniamo con intensità"#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/4HiRJaYwWy
Напомним, первый матч в новой команде нападающий может провести уже в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с "Торино".
Читать также: Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине" | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Сульшер высказался о планах "Манчестер Юнайтед" на трансферное окно
-
Тухель: "С уважением отношусь к работе Лэмпарда"
-
Конте высказался о конфликте Лукаку и Ибрагимовича
-
Официально: Кокорин перешел в "Фиорентину" (видео)
-
УЕФА все еще хочет провести Евро-2020 в 12 городах
-
Тренер "Аякса" не желает отпускать Промеса в "Спартак"
-
Тухель хочет заполучить Холанда в "Челси"
-
В Катаре строят уникальный стадион (фото)
-
Конте принял решение о будущем Эриксена
-
В АПЛ установлен необычный рекорд
-
Кокорин посмотрел тренировку "Фиорентины" и пообщался с Рибери (видео)
-
AS: "Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Максименко"
-
Президент "Динамо" Киев Суркис: "Шевченко — топ, он и сегодня ничем бы не уступал лучшим форвардам мира"
-
На Халка претендует сразу несколько клубов
-
"Порту" хочет купить Пепе, который отказался от перехода в "Зенит"
-
Ибрагимович - Лукаку: "Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел". Подробности конфликта в миланском дерби (видео)
-
Невеста Роналду планирует запустить собственный бренд одежды
-
1
Защитник ЦСКА Дивеев забил невероятный гол на тренировке (видео)
-
Главные новости дня: 26 января
-
Одион Игало покинул "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17