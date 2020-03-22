Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой

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Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, поучаствовал в челлендже "Оставайся дома", почеканив рулон туалетной бумаги.

Видео трюка футболист опубликовал в сториз своего Instagram.

Напомним, что многие футболисты подхватили челлендж с туалетной бумагой, так как находится в карантине в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

29-летний Кокорин в нынешнем сезоне провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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