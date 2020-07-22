Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров
Форвард Александр Кокорин не оставил без внимания победу нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в гонке бомбардиров РПЛ.
Кокорин опубликовал фото с Азмуном с подписью "Congratulations", что в переводе означает "Мои поздравления".
Напомним, что Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 28 матчах. Он опередил Артема Дзюбу (17 голов) только благодаря тому, что россиянин забил больше голов с пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22