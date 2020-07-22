Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринсердар азмун

Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров

Форвард Александр Кокорин не оставил без внимания победу нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в гонке бомбардиров РПЛ.

Кокорин опубликовал фото с Азмуном с подписью "Congratulations", что в переводе означает "Мои поздравления".

Напомним, что Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 28 матчах. Он опередил Артема Дзюбу (17 голов) только благодаря тому, что россиянин забил больше голов с пенальти.

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