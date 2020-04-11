Кокорин поздравил Егора Крида с выходом нового альбома

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", в инстаграме поздравил певца Егора Крида с выходом нового альбома.



"Мои поздравления", - написал Кокорин на своей странице в соцсети.



Напомним, футболист перешел в "Сочи" этой зимой. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

А еще: Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты| http://soccernews.ru