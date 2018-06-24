Кокорин поздравил Месси с днем рождения

Форвард сборной России Александр Кокорин, пропускающий Чемпионат Мира из-за травмы, поздравил капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси с днем рождения.

Так, в своем инстаграме 27-летний нападающий написал: "Месси, с днем рождения! Ждем тебя в финале против России".

Напомним, Месси получит на день рождения копию самого себя в виде торта. | soccernews.ru