Кокорин поздравил "Спартак" с победой

Форвард "Спартака" Александр Кокорин в инстаграме прокомментировал победный матч 16-го тура РПЛ с "Ротором" (2:0). Футболист подчеркнул, что был рад забить дебютный гол на домашней арене.

"С победой, "Спартак". Рад забить первый гол на нашей домашней арене, пока только с пенальти", - написал Кокорин в Instagram.

Благодаря победе "Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.

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