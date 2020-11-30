Кокорин поздравил "Спартак" с победой
Форвард "Спартака" Александр Кокорин в инстаграме прокомментировал победный матч 16-го тура РПЛ с "Ротором" (2:0). Футболист подчеркнул, что был рад забить дебютный гол на домашней арене.
"С победой, "Спартак". Рад забить первый гол на нашей домашней арене, пока только с пенальти", - написал Кокорин в Instagram.
Благодаря победе "Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.
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