Кокорин поздравил "Зенит" с победой



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поздравил клуб с победой в матче 24-го тура чемпионата России над "Уфой" (2:1).

"С Вербным Воскресением! "Зенит" с победой!" – написал Кокорин на своей странице в инстаграме.

Фото: Кокорин поздравляет "Зенит".

Напомним, что в данный момент форвард восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

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