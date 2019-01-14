Кокорин пожаловался на проблемы со здоровьем
Находящийся в СИЗО форвард "Зенита" Александр Кокорин пожаловался на травмированное колено.
"У меня болит колено из-за нехватки физических нагрузок. Мне необходимо выполнять специальные упражнения и регулярно посещать бассейн. В СИЗО никто таких условий не предоставит.
Физическая форма сейчас ужасная, однако для ее восстановления мне потребуется три недели" - приводят слова Кокорина российские СМИ.
Напомним, что по решению суда Кокорин и его партнер по сборной России Павел Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 февраля.
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