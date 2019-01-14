Кокорин пожаловался на проблемы со зоровьем
Находящийся в СИЗО форвард "Зенита" Александр Кокорин пожаловался на травмированное колено.
"У меня болит колено из-за нехватки физических нагрузок. Мне необходимо выполнять специальные упражнения и регулярно посещать бассейн. В СИЗО никто таких условий не предоставит.
Физическая форма сейчас ужасная, однако для ее восстановления мне потребуется три недели" - приводят слова Кокорина российские СМИ.
Напомним, что по решению суда Кокорин и его партнер по сборной России Павел Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 февраля.
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|6
|Рубин
|17
|25
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|8
|Ахмат
|17
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|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10