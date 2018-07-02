Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами

1 Теги александр кокоринзенит санкт-петербургроссия

Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами

Форвард "Зенита" Александр Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами за успешное выступление на домашнем ЧМ-2018.

"Всем дать национальных героев! Спасибо пацанам" - сказал Кокорин.

Напомним, что сборная России уже пробилась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с Хорватией.

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Комментарии
Гошан

героя россии дать сразу

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