Форвард "Зенита" Александр Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами за успешное выступление на домашнем ЧМ-2018.

"Всем дать национальных героев! Спасибо пацанам" - сказал Кокорин.

Напомним, что сборная России уже пробилась в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с Хорватией.

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