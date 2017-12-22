Кокорин предложил Неймару сыграть в CS:GO

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин предложил форварду ПСЖ Неймару сыграть в Counter-Strike: Global Offencive.

Стоит отметить, что оба футболиста являются поклонниками этой игры.

Видео: Кокорин создал.

В данный момент в чемпионатах России и Франции наступила зимняя пауза.

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