Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургфк сочи

Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов

Форвард "Зенита" Александр Кокорин прибыл на турнир по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.

Напомним, футболист провел вторую часть сезона в аренде в "Сочи".

В главном бою вечера встретятся Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко.

В скором времени станет известно, где футболист продолжит карьеру.

Читайте также: Кокорин лайкнул сексуальное фото девушки Роналду| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов