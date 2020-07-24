Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов

Форвард "Зенита" Александр Кокорин прибыл на турнир по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.

Напомним, футболист провел вторую часть сезона в аренде в "Сочи".

В главном бою вечера встретятся Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко.

В скором времени станет известно, где футболист продолжит карьеру.

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