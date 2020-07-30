Кокорин прибыл в офис "Спартака"
До официального объявления о переходе нападающего Александра Кокорина в московский "Спартак" остаются считанные часы.
По информации Metaratings, 29-летний футболист уже находится в клубном офисе "красно-белых".
В ближайшее время "Спартак" подтвердит заключение контракта с форвардом по схеме "3+1".
У Кокорина завтра истекает соглашение с "Зенитом", поэтому "Спартаку" он достанется бесплатно.
Не пропустите: Решение по Кокорину затягивается из-за "Сочи". | http://soccernews.ru
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