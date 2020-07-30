Кокорин прибыл в офис "Спартака"

До официального объявления о переходе нападающего Александра Кокорина в московский "Спартак" остаются считанные часы.

По информации Metaratings, 29-летний футболист уже находится в клубном офисе "красно-белых".

В ближайшее время "Спартак" подтвердит заключение контракта с форвардом по схеме "3+1".

У Кокорина завтра истекает соглашение с "Зенитом", поэтому "Спартаку" он достанется бесплатно.

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