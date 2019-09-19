Кокорин прибыл в расположение "Зенита"
Нападающий Александр Кокорин ранее ожидаемого срока прибыл в расположение "Зенита" для прохождения медицинского осмотра.
По всей видимости, скандальный футболист хочет поскорее приступить к реабилитации и набору формы. По итогам обследования для него будет разработан план индивидуальных занятий.
Напомним, что 28-летний форвард в последний раз появлялся на поле 7 октября 2018 года, после чего угодил за решётку.
Во вторник Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.
Не пропустите: Орлов назвал предполагаемые сроки возвращения Кокорина на поле. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов
-
СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Брозовичем
-
Фактор капитана: "Реал" без Рамоса проиграл 5 последних матчей в Лиге Чемпионов
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"
Лента новостей
-
Кокорин и Мамаев намерены посетить суд по УДО Протасовицкого
-
Хиддинк уволен с поста наставника олимпийской сборной Китая
-
France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина
-
Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов
-
СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Брозовичем
-
Фактор капитана: "Реал" без Рамоса проиграл 5 последних матчей в Лиге Чемпионов
-
Азар не забил ПСЖ ни разу в 17 матчах
-
Тренер "Байера" прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
Фанаты "Атлетико" освистали Роналду, португалец ответил загадочным жестом
-
Уткин высмеял желание "Спартака" пригласить Венгера
-
Кокорин прибыл в расположение "Зенита"
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
Фердинанд: "Боюсь, что Азар перешёл в "Реал" в неправильный момент"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
-
Волшебный финт из Кубка Бразилии (видео)
-
Сёмин остро высказался о календаре РПЛ
-
"Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в Лиге Чемпионов за последние 4 года
-
Симеоне рассказал, что ему понравилось в матче с "Ювентусом"
-
Тухель пригрозил журналистам после разгромной победы над "Реалом"
-
Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4