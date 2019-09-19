Кокорин прибыл в расположение "Зенита"

Нападающий Александр Кокорин ранее ожидаемого срока прибыл в расположение "Зенита" для прохождения медицинского осмотра.

По всей видимости, скандальный футболист хочет поскорее приступить к реабилитации и набору формы. По итогам обследования для него будет разработан план индивидуальных занятий.

Напомним, что 28-летний форвард в последний раз появлялся на поле 7 октября 2018 года, после чего угодил за решётку.

Во вторник Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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