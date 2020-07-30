Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"

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Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"

Нападающий Александр Кокорин находится в шаге от перехода в московский "Спартак".

По информации "Чемпионата", 29-летний футболист сегодня прилетел в российскую столицу, чтобы уладить последние детали соглашения с "красно-белыми".

Напомним, что форвард должен присоединиться к "Спартаку" на правах свободного агента после истечения контракта с "Зенитом".

Кокорин будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов. Договор стороны заключат по схеме "2+1".

Не пропустите: Решение по Кокорину затягивается из-за "Сочи". | http://soccernews.ru
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