Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

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Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин прилетел во Флоренцию, чтобы завершить переход в "Фиорентину".

"Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь. Forza Viola", - сказал Кокорин на русском и английском языках. Видео опубликовала пресс-службы "Фиорентины" в клубном Twitter.

В ближайшее время 29-летний Кокорин пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, форвард подпишет с клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина. | http://soccernews.ru
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