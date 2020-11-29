Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Счет открыл Александр Кокорин с пенальти, который он сам и заработал. В концовке встречи преимущество "красно-белых" увеличил Самуэль Жиго.
Благодаря победе "Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.
"Спартак" Москва – "Ротор" Волгоград - 2:0 (1:0)
Голы: Кокорин, 15 (с пенальти) - 1:0, Жиго, 90+3 - 2:0
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Понсе, Ларссон.
"Ротор": Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Макаров, Давиташвили, Песегов, Фламарион, Муллин (Микелтадзе, 75), Понсе.
Не пропустите: "Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби
-
Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ
-
Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером"
-
Врач Марадоны обвинен в непредумышленном убийстве футболиста
Лента новостей
-
Тедеско высказался о победном матче "Спартака" в РПЛ
-
Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя
-
"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби
-
Жиго назван лучшим игроком матча "Спартак" - "Ротор"
-
Робин ван Перси прокомментировал игру Кавани в матче с "Саутгемптоном"
-
Де Хеа травмировался в матче "МЮ" с "Саутгемптоном"
-
Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ
-
Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"
-
Кавани забил 253 гола в топ-5 чемпионатах Европы. Только два игрока забили больше с дебюта уругвайца в Серии А
-
Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером"
-
Гончаренко оценил шансы Фернандеса и Кучаева сыграть с "Вольфсбергом"
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения сборной России в матче с командой Сербии
-
Врач Марадоны обвинен в непредумышленном убийстве футболиста
-
"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно
-
Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А
-
Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"
-
"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1