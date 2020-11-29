Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Счет открыл Александр Кокорин с пенальти, который он сам и заработал. В концовке встречи преимущество "красно-белых" увеличил Самуэль Жиго.

Благодаря победе "Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.

"Спартак" Москва – "Ротор" Волгоград - 2:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 15 (с пенальти) - 1:0, Жиго, 90+3 - 2:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Понсе, Ларссон.

"Ротор": Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Макаров, Давиташвили, Песегов, Фламарион, Муллин (Микелтадзе, 75), Понсе.

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