Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"

Теги спартак москваротор волгоград

Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Счет открыл Александр Кокорин с пенальти, который он сам и заработал. В концовке встречи преимущество "красно-белых" увеличил Самуэль Жиго.

Благодаря победе "Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА. "Ротор" с 8 очками остался на последнем, 8-м месте.

"Спартак" Москва – "Ротор" Волгоград - 2:0 (1:0)
Голы: Кокорин, 15 (с пенальти) - 1:0, Жиго, 90+3 - 2:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Понсе, Ларссон.

"Ротор": Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Макаров, Давиташвили, Песегов, Фламарион, Муллин (Микелтадзе, 75), Понсе.

Не пропустите: "Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов